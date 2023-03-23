Українська компанія яка співпрацювала з Росією

В СБУ розповіли, що одеська компанія продавала Росії інертний газ високої очистки та обладнання для його обробки, які використовуються у військово-промисловому комплексі держави-агресорки.

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Зокрема, ці гази потрібні у процесі виготовлення лазерних прицілів для ворожих танків та високоточних видів озброєння,

– йдеться у повідомленні.

Наразі керівнику українського підприємства повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: колабораційна діяльність та пособництво державі-агресору.

Важливо! Українське підприємство – унікальне за своїми спроможностями, оскільки може доводити очистку інертних газів до понад 90% у той час, як місцеві заводи на території Росії дають лише 60% очистки.

Як діяли власники підприємства

Для того, щоб зберегти контроль над українською компанією у 2022 році фактичні власники установи, які є громадянами Росії, формально перепродали її активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент.

Для безперешкодного вивезення сировини замовникам до Росії у березні 2021 року російські бенефіціари зареєстрували афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході.

Саме ця фірма у подальшому закуповувала товар у представників одеського підприємства та переправляла його до Росії,

– зазначили в СБУ.

Також там додали, що під час обшуків на виробництві, в офісних приміщеннях та у помешканнях фігурантів виявлено документи із доказами протиправної діяльності.