Украинцы создают новые рабочие месяца в Польше

Из-за полномасштабного вторжения немало украинцев были вынуждены выезжать в соседние страны, такие как Польша. За 3 года они освоились и начали открывать собственные бизнесы. Важно добавить, что украинские ФЛП не конкурируют с поляками, а наоборот положительно влияют на экономику страны и создают рабочие места.

Украинский бизнес в Польше

Известно, что почти 95% украинцев, которые обратились в центр поддержки предпринимателей Дия.Бизнес, что в Варшаве, имели высшее образование, опыт ведения бизнеса и тому подобное. Таким образом Польша получает украинских высококвалифицированных специалистов и эффективные трудовые ресурсы.

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В 2023 году украинцы открыли в Польше 30 325 новых индивидуальных компаний.

Для 24 Канала представительница Дия.Бизнес Виктория Булгакова рассказала, что за 2023 год каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в Польше стал украинец. И именно украинцы часто нанимают на работу своих соотечественников. Это, в частности, сделано и для экономии средств.

Виктория Булгакова Руководитель консультационного отдела центра поддержки предпринимателей Дия.Бизнес в Варшаве В первые месяцы в Польше, украинские предприниматели, не зная языка, особенностей бухгалтерского учета и налогообложения, обращались к польским специалистам. Однако со временем соотечественники поняли, что, особенно для малых бизнесов, такие услуги слишком дорогие.

Почему украинцы чаще всего нанимают своих соотечественников

Булгакова объяснила, что основная проблема, с которой сталкивается украинский работодатель в Польше – высокие требования польских специалистов по ставке и низкие проценты от прибыли или продаж.

Украинские компании, которые работают единолично, не могут себе позволить нанимать поляков. Это также касается тех компаний, где работают 3 – 4 человека.

Именно поэтому на работу берут тех украинцев, которые уже долгое время живут в Польше. Они преимущественно хорошо интегрированы и имеют налаженные социальные связи. Кроме того, свободно владеют польским и английским языками.

У украинцев нет цели конкурировать с поляками, в Польше много вакантных должностей. И даже созданы льготы для молодежи до 26 лет (льгота по налогу на прибыль), чтобы поощрять молодежь оставаться в стране. И как показывает время, украинцы готовы создавать собственный бизнес,

– сказала представительница Дия.Бизнес.

Украинцы не отбирают рабочие места в Польше, а наоборот создают новые как для поляков, так и для украинцев, открывая бизнес.