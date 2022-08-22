Однако это не означает, что все товары без украинских обозначений на этикетках немедленно пропадут с прилавков магазинов. В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины объяснили детали принятого решения.

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На товарах должна снова появиться украинская маркировка

В Минагрополитики рассказали, что в начале полномасштабного вторжения россии, с целью обеспечения населения продуктами питания в условиях военного положения, правительство ввело упрощение требований к обязательной маркировке импортируемых товаров на государственном языке.

Такое решение обеспечило срочный импорт продуктов, которые были дефицитными вследствие активной российской агрессии, из других стран. Однако, по мнению министерства, национальные предприятия сегодня способны в полном объеме покрыть спрос украинских потребителей в качественных продуктах с соблюдением требований пищевого законодательства государства.

19 августа 2022 года Кабинетом Министров принято постановление, отменяющее норму о временной возможности на период действия военного положения реализации импортированных пищевых продуктов на таможенной территории Украины, информация о которых изложена на языке, отличном от государственного,

– подчеркнули в Минагрополитики.

Отмечается, что такое решение Кабмином было принято с учетом обращения отраслевых объединений производителей пищевой промышленности и в целях обеспечения высокого уровня защиты граждан, их социальных и экономических интересов.

К слову, вместе с тем, продукты, ввезенные на территорию Украины с 9 марта по 1 декабря 2022 года, на которых отсутствует маркировка на украинском языке, могут быть реализованы до истечения минимального срока годности или предельного срока потребления – даты "использовать до".