Проте це не означає, що всі товари без українських позначень на етикетках негайно зникнуть з прилавків магазинів. У Міністерстві аграрної політики та продовольства України пояснили деталі ухваленого рішення.

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На товарах має знову з'явитися українське маркування

У Мінагрополітики розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення росії, з метою забезпечення населення продуктами харчування в умовах воєнного стану, уряд запровадив спрощення вимог щодо обов'язкового маркування імпортованих товарів державною мовою.

Таке рішення забезпечило терміновий імпорт продуктів, які були дефіцитними унаслідок активної російської агресії, з інших країн. Проте тепер, на думку міністерства, національні підприємства здатні у повному обсязі покрити попит українських споживачів в якісних продуктах з дотриманням вимог харчового законодавства держави.

19 серпня 2022 року Кабінетом Міністрів прийнято постанову, що скасовує норму щодо тимчасової можливості на період дії воєнного стану реалізації імпортованих харчових продуктів на митній території України, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної,

– підкреслили у Мінагрополітики.

Зазначається, що таке рішення Кабміном було прийняте з огляду на звернення галузевих об'єднань виробників харчової промисловості й з метою забезпечення високого рівня захисту громадян, їхніх соціальних та економічних інтересів.

До слова, разом з тим, продукти, ввезені на територію України з 9 березня по 1 грудня 2022 року, на яких відсутнє маркування українською мовою, можуть бути реалізовані до закінчення мінімального терміну придатності або ж граничного терміну споживання – дати "вжити до".