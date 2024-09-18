В Украине перезагрузят таможню

18 сентября 2024, 10:21
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Автор: Татьяна Стельмах

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Ярослав Железняк

Власти Украины решили перезагрузить таможню. Для этого приняли законопроект № 6490 "О внесении изменений в Таможенный кодекс о введении аттестации должностных лиц таможенных органов".

Перезагрузка таможни

Первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что за принятие этого законопроекта проголосовало 260 народных депутатов.

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Принятие такого закона было обязательством Украины перед МВФ, Всемирным банком и США.

 

Ярослав Железняк

Первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики

Но самое главное - это лучшее, что можно было с нашей стороны сделать для увеличения поступлений в бюджет.

Поэтому законопроект содержит в себе:

  • перезагрузку таможни по образцу БЭБ, согласованным с международными партнерами;
  • прозрачный конкурс на Главу ГМС (Государственная миграционная служба) с участием международных организаций;
  • политическая независимость Председателя ГМС: увольнение по заключению аудита;
  • переаттестация всех работников в течение 18 месяцев с назначения нового Председателя;
  • половину членов аттестационных комиссий для руководящих должностей выбирают международники по предложениям бизнес-сообщества;
  • повышение зарплат на уровне закона.