Вчера "Укроборонпром" открыл свое первое представительство в Вашингтоне. Также открылся 75-й Саммит НАТО, где одной из ключевых тем была поддержка Украины.

Укроборонпром открыл представительство

В Вашингтоне в США был открыт первый офис представительства Укроборонпрома на полях Саммита, что сейчас продолжается.

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Главная его задача – максимально способствовать реализации совместных украино-американских оборонных проектов. Взаимодействовать с местным бизнесом и госорганами, договариваться о трансфере военных технологий,

– написали в компании.

Важным шагом стало открытие офиса крупнейшего оборонного холдинга Украины в Вашингтоне. Ожидается, что это событие усилит сотрудничество между оборонной промышленностью Украины и США, а также будет способствовать интеграции Украины в оборонно-промышленную базу НАТО.

Я благодарен США за поддержку и помощь – как украинской армии, так и украинской оборонке. Спасибо также команде и партнерам, чье сотрудничество дает такие результаты,

– сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышин.

Он добавил, что теперь Украина стала ближе к своим международным партнерам.