Уничтоженные отделения и погибшие работники: сколько Укрпочта потеряла из-за войны
- Укрпочта потеряла более 60 миллионов долларов активов из-за разрушенных отделений, автомобили и другую инфраструктуру, а также более 45 работников.
- Убытки других украинских предприятий, таких как "Эпицентр" и Akkerman Distillery, достигают значительных сумм в миллиарды долларов из-за разрушений от обстрелов и боевых действий.
За почти четыре года полномасштабной войны Укрпочта потеряла активов на значительную сумму. Сотни отделений разрушили российские обстрелы, а десятки работников погибли.
Какие потери Укрпочты от войны?
За время полномасштабной войны Укрпочта потеряла более 60 миллионов долларов активов, пишет Delo.ua.
Российские обстрелы разрушили сотни отделений, уничтожили более 400 автомобилей и повредили другую инфраструктуру. Также известно о более 40 погибших работников.
Компания потеряла более 45 работников. Среди них – мобилизованные, добровольцы и сотрудники, которые погибли как при исполнении служебных обязанностей, как это произошло с экипажем передвижного отделения, который в начале войны расстрелял кадыровский танк. А кто-то дома, как это было с оператором, которая погибла в результате ракетного удара во Львове,
– рассказал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.
Какие убытки понес другой украинский бизнес?
За период с февраля 2022 года по декабрь 2024 года, общая сумма прямых убытков, нанесенных зданиям и инфраструктуре в различных секторах, оценивается примерно в 176 миллиардов долларов, пишет 24 Канал.
Среди тех, кто больше всего подвергаются разрушениям – прифронтовые области с потерями на уровне 79,4 миллиарда долларов. Зато особенно масштабные повреждения фиксируются в регионах, находящихся вблизи линии фронта,
– отмечает в сообщении бизнес-ассоциация.
- Новая почта
За более чем 3 года полномасштабного вторжения было повреждено или разрушено более 400 отделений и терминалов.
Стоимость восстановления имущества группы компаний NOVA, что было повреждено в результате атак или боевых действий в 2025 году, составила 379 миллионов гривен. Зато с начала 2022 года стоимость его восстановления составила более 1 миллиарда гривен.
- Akkerman Distillery
Ночной обстрел по предприятию 28 сентября 2025 года нанес большие потери на сумму в 10 миллионов евро. Несмотря на это, потерян склад готовой продукции, где хранилось около 250 тысяч бутылок коньяка AZNAURI и много составляющих среди которых этикетки, короба и бутылки.
- "Эпицентр"
С начала полномасштабного вторжения были полностью уничтожены 8 торговых центров в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове, Каменском и Херсоне (2 ТЦ), общей площадью более 136 600 квадратных метров. Таким образом, по состоянию на весну 2025 года, сумма общих убытков "Эпицентра", в результате полномасштабной войны, составила более 1 миллиарда долларов.
