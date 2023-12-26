Новые пути для посылок

Укрпочта и Omniva – Национальная почта Эстонии – тестируют новый путь для доставки международных посылок. Благодаря Укрзализныце и словацкой компании Interport в Киев прибыл первый поезд с международными отправлениями.

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Как сообщил государственный почтовый оператор, это впервые с 2002 года компания приняла импортную международную почту по железным дорогам. Также в Укрпочте отметили, что эстонская Omniva – ключевой транзитный партнер Украины, когда речь идет о доставке посылок из мировых маркетплейсов и китайских онлайн-магазинов.

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Теперь блокады на границах с Польшей и Словакией и значительные очереди на открытых автомобильных пунктах пропуска не будут влиять на доставку международных заказов,

– заверили в компании.

Железная дорога позволяет посылкам преодолевать границу только в сутки, в то время как автомобильные пути предполагают значительно большие промежутки времени. За первый тестовый "прогон" в Украину удалось доставить три вагона посылок, это около 80 тысяч отправлений. Теперь компании не зависят от ситуации на границе и смогут доставлять международные посылки в любых объемах.