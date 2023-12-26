Нові шляхи для посилок

Укрпошта та Omniva – Національна пошта Естонії – тестують новий шлях для доставки міжнародних посилок. Завдяки Укрзалізниці та словацькій компанії Interport до Києва прибув перший потяг з міжнародними відправленнями.

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Як повідомив державний поштовий оператор, це вперше з 2002 року компанія прийняла імпортну міжнародну пошту залізничими шляхами. Також в Укрпошті наголосили, що естонська Omniva – це ключовий транзитний партнер України, коли йдеться про доставку посилок зі світових маркетплейсів та китайських онлайн-магазинів.

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Тепер блокади на кордонах із Польщею та Словаччиною і значні черги на відкритих автомобільних пунктах пропуску не впливатимуть на доставку міжнародних замовлень,

– запевнили у компанії.

Залізниця дозволяє посилкам долати кордон лише за добу, в той час як автомобільні шляхи передбачають значно більші проміжки часу. За перший тестовий "прогін" в Україну вдалося доставити три вагони посилок, це майже 80 тисяч відправлень. Тепер компанії не будуть залежати від ситуації на кордоні та зможуть доставляти міжнародні посилки в будь-яких обсягах.