"В госбюджете нет ни копейки Укрпочте": сколько компания заплатила налогов и где берет деньги
- Укрпочта не получает дотаций или субсидий из госбюджета и самостоятельно зарабатывает.
- Компания уплатила более 3,6 миллиарда гривен налогов за 2025 год, включая единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц, военный сбор, НДС и другие налоги.
Среди украинцев неоднократно распространялось утверждение о том, что Укрпочта работает и развивается за счет налогов граждан. Однако Игорь Смелянский рассказал, что компания самостоятельно зарабатывает и платит налоги в бюджет.
Сколько налогов платит Укрпочта?
Укрпочта зарабатывает благодаря доставке посылок и продаже продовольственных товаров, а также платит налоги, рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский.
Суровая реальность: в госбюджете нет ни копейки (ни "шага") дотаций или субсидий Укрпочте – хотя для Европы это обычная практика. Для примера: наши соседи, Почта Польская, ежегодно получают из бюджета около 170 миллионов евро,
– говорит Смелянский.
По его словам, Укрпочта и ее работники уплатили в бюджеты разных уровней более 3,6 миллиарда гривен налогов за 2025 год:
- Единый социальный взнос – 1 375 714 гривен;
- Налог на доходы физических лиц – 1 178 498 гривен;
- Военный сбор - 328 633 гривен;
- НДС – 631 987 гривен;
- Налоги на землю, недвижимость, экологический и т.д. – 96 807 гривен;
- Другие (пошлина, налог на прибыль и т.д.) – 1 597 гривен.
Для особо талантливых, которые пишут, что это мы взяли из бюджета и уплатили в бюджет. Откуда у Укрпочты деньги? Ну вот: доставили 10 000 000 посылок по 50 гривен – и имеем 500 000 000 000 гривен дохода. Из него и платим зарплаты, расходы, налоги и тому подобное,
– говорит Смелянский.
Укрпочта выставила на аукцион 20 объектов недвижимости общей площадью 32,8 тысячи квадратных метров со стартовой ценой более 200 миллионов гривен. Средства от продажи недвижимости планируют направить на инвестиции в основные фонды.
Игорь Смелянский подвергся критике за комментарий, в котором назвал "больными" людей, работающих за минимальную зарплату, тогда как сам получает 700 тысяч гривен в месяц. При этом часть вакансий в Укрпочте предусматривают плату 8 – 10 тысяч гривен.
Игорь Смелянский планирует покинуть пост гендиректора Укрпочты после завершения военного положения в Украине. После увольнения он ожидает получать более высокую зарплату, чем его текущий почти 1 миллион гривен в месяц.