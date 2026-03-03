"В госбюджете нет ни копейки Укрпочте": сколько компания заплатила налогов и где берет деньги

Среди украинцев неоднократно распространялось утверждение о том, что Укрпочта работает и развивается за счет налогов граждан. Однако Игорь Смелянский рассказал, что компания самостоятельно зарабатывает и платит налоги в бюджет.

Сколько налогов платит Укрпочта?

Укрпочта зарабатывает благодаря доставке посылок и продаже продовольственных товаров, а также платит налоги, рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский.

Суровая реальность: в госбюджете нет ни копейки (ни "шага") дотаций или субсидий Укрпочте – хотя для Европы это обычная практика. Для примера: наши соседи, Почта Польская, ежегодно получают из бюджета около 170 миллионов евро,

– говорит Смелянский.

По его словам, Укрпочта и ее работники уплатили в бюджеты разных уровней более 3,6 миллиарда гривен налогов за 2025 год:

Единый социальный взнос – 1 375 714 гривен;

Налог на доходы физических лиц – 1 178 498 гривен;

Военный сбор - 328 633 гривен;

НДС – 631 987 гривен;

Налоги на землю, недвижимость, экологический и т.д. – 96 807 гривен;

Другие (пошлина, налог на прибыль и т.д.) – 1 597 гривен.

Для особо талантливых, которые пишут, что это мы взяли из бюджета и уплатили в бюджет. Откуда у Укрпочты деньги? Ну вот: доставили 10 000 000 посылок по 50 гривен – и имеем 500 000 000 000 гривен дохода. Из него и платим зарплаты, расходы, налоги и тому подобное,

– говорит Смелянский.

