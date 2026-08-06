В Донецкой области становится меньше отделений Укрпочты: в каком городе они закрылись
АО "Укрпочта" была вынуждена приостановить работу четырех отделений в Донецкой области. Причиной такого решения стала ситуация с безопасностью.
Какие отделения прекратили работу в Краматорской общине
Прекратили работу отделения на территории Краматорской общины, о чем сообщили в Краматорской Раде.
Речь идет об отделениях по следующим адресам:
- 84303 – проспект Металлургов, 2;
- 84308 – улица Нижняя, 104;
- 84311 – улица Депутатская, 13;
- 84318 – улица Софиевская, 149.
В то же время компания не прекращает работу полностью. Жители города по-прежнему могут получить почтовые и финансовые услуги. Но в отделениях Укрпочты, которые продолжают работать.
Укрпочта продолжает обеспечивать бесперебойное предоставление услуг, насколько это позволяет ситуация с безопасностью,
– говорится в сообщении.
Напомним, что Укрпочта уже меняла правила своей работы из-за российских обстрелов. В частности, обслуживание некоторых населенных пунктов было переведено на передвижные отделения.
Кроме того, с февраля 2022 года компания "Укрпочта" потеряла сотни автомобилей. Речь идет об убытках в размере сотен миллионов гривен.