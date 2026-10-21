Что можно будет купить на маркетплейсе

Основной акцент"Укрпочта Маркет" будет делать на повседневных покупках, сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

На платформе планируется представить товары, которые люди регулярно покупают для себя и своих семей:

еду и напитки;

товары для дома;

средства личной гигиены;

товары для детей и домашних животных.

Ну вот, условно, нужно добавить перца. В прямом смысле – купить упаковку перца за 21 гривну. Покупаешь, а Укрпочта бесплатно доставляет,

– говорит Смилянский.

Как выглядит приложение маркетплейса / фото Кошт

Как пояснил Смилянский, сервис должен конкурировать в первую очередь не с другими маркетплейсами, а с обычными магазинами поблизости. Идея заключается в том, чтобы люди могли заказать необходимые товары даже там, где выбор в местных торговых точках ограничен или магазины временно не работают, в частности во время воздушных тревог.

Известно, что проект будет работать на рыночных условиях и не потребует государственного финансирования.

Это чисто рыночный проект. Такой же, как, например, Amazon Prime, где есть бесплатная доставка, или маркетплейсы почты Бразилии, Франции или Объединенных Арабских Эмиратов,

– говорит Смилянский.

Запуск нового сервиса стал продолжением опыта Укрпочты в сфере торговли. В частности, продажи через формат "сельмаг" уже превысили 1 миллиард гривен, а почтовые марки компания реализует через собственный интернет-магазин.

Как начать пользоваться "Укрпочта Маркет"

Чтобы получить доступ к новому маркетплейсу, пользователям нужно скачать или обновить приложение "Укрпочта 2.0". Именно через него можно будет воспользоваться сервисом и заказывать товары.

Компания ставит перед собой цель привлечь 2 миллиона довольных клиентов. Отдельное внимание будет уделяться "зумерам" – поколению, которое, по мнению Смилянского, привыкло быстро находить нужные вещи и получать их без лишних шагов.

"Укрпочта" рассчитывает, что сочетание большого ассортимента, бесплатной доставки и доступности по всей стране поможет сделать маркетплейс частью повседневных покупок украинцев. В то же время ключевым фактором успеха сервиса станет то, насколько удобно и быстро он сможет доставлять заказы даже в небольшие населенные пункты.