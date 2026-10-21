Що можна буде купити на маркетплейсі

Основний акцент "Укрпошта Маркет" робитиме на повсякденних покупках, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

На платформі планують представити товари, які люди регулярно купують для себе та своїх родин:

їжу та напої;

товари для дому;

засоби для догляду за собою;

товари для дітей і домашніх тварин.

Ну от, умовно, треба додати перцю. У прямому сенсі – купити упаковку перцю за 21 гривню. Купуєш, а Укрпошта безкоштовно доставляє,

– каже Смілянський.

Який вигляд має застосунок маркетплейсу / фото Кошт

Як пояснив Смілянський, сервіс має конкурувати насамперед не з іншими маркетплейсами, а зі звичайними магазинами поблизу. Ідея полягає в тому, щоб люди могли замовити необхідні товари навіть там, де вибір у місцевих торгових точках обмежений або магазини тимчасово не працюють, зокрема під час повітряних тривог.

Відомо, що проєкт працюватиме на ринкових умовах і не потребуватиме державного фінансування.

Це суто ринковий проєкт. Такий самий, як, наприклад, Amazon Prime, де є безкоштовна доставка, чи маркетплейси пошти Бразилії, Франції або Об’єднаних Арабських Еміратів,

– каже Смілянський.

Запуск нового сервісу став продовженням досвіду Укрпошти в торгівлі. Зокрема, продажі через формат "сільмаг" уже перевищили 1 мільярд гривень, а поштові марки компанія реалізує через власний інтернет-магазин.

Як почати користуватися "Укрпошта Маркет"

Щоб отримати доступ до нового маркетплейсу, користувачам потрібно завантажити або оновити застосунок "Укрпошта 2.0". Саме через нього можна буде скористатися сервісом і замовляти товари.

Компанія ставить перед собою мету залучити 2 мільйони задоволених клієнтів. Окремий фокус робитимуть на зумерах – поколінні, яке, на думку Смілянського, звикло швидко знаходити потрібні речі та отримувати їх без зайвих кроків.

Укрпошта розраховує, що поєднання великого асортименту, безкоштовної доставки та доступності по всій країні допоможе зробити маркетплейс частиною повсякденних покупок українців. Водночас ключовим для успіху сервісу стане те, наскільки зручно та швидко він зможе доставляти замовлення навіть у невеликі населені пункти.



