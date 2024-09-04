Вслед за другими: Unilever покидает российский рынок

Концерн Unilever, владелец таких брендов как Domestos, Axe и Dove, договорился о продаже своего бизнеса в России. Компания работала на российском рынке с 1991 года.

Unilever договорился о выходе из России

Британский концерн Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, получил разрешение от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на продажу своего бизнеса в России. Об этом сообщают российские СМИ.

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Интересно! Концерн Unilever долго сопротивлялся выходу из России, ведь занимал четвертое место среди иностранных компаний в России по объему выручки, которая составляла 62 миллиарда рублей.

Стоимость российского бизнеса Unilever оценивают в 35 – 40 миллиардов рублей. На конец 2022 года российские активы компании были оценены в 900 миллионов евро (около 88 миллиардов рублей), а по итогам 2023 года оценка снизилась до 600 миллионов евро (около 59 миллиардов рублей).