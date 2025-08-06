В первой половине 2025 года в России количество юридических лиц, прекративших деятельность, впервые за последние три года превысило число вновь созданных.

Компании массово закрывают?

Об этом сообщили российские медиа со ссылкой на данные Росстата, передает 24 Канал. Согласно статистике, с января по июнь было ликвидировано почти 141 тысяча компаний, тогда как зарегистрировано лишь около 95 тысяч новых – это в полтора раза меньше.

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Заметьте. Больше всего предприятий прекратило работу в таких секторах, как торговля, строительство и обрабатывающая промышленность – именно эти отрасли больше всего пострадали от роста расходов и падения спроса.

Кого коснулось банкротство?

В нескольких регионах фиксируют массовое банкротство девелоперских компаний. Также возросло количество финансовых банкротств среди автодилеров и микрофинансовых организаций.

Среди бизнесов, прекративших работу российские модные бренды ME и I AM Studio. Также процесс ликвидации начали ряд международных корпораций, которые еще в 2022 году объявили о выходе с российского рынка – в частности, H&M и Microsoft.