Кто должен платить ЕСВ в 2026 году: правила, льготы и штрафы

С начала 2026 года в Украине действуют обновленные правила уплаты единого социального взноса (ЕСВ). При этом для отдельных категорий плательщиков по-прежнему действуют льготы.

Кто должен платить ЕСВ

Уплата ЕСВ остается обязательной для юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве плательщиков этого взноса, пишет 7eminar.

В частности, уплачивать ЕСВ должны:

работодатели – за всех наемных работников независимо от формы собственности предприятия или вида деятельности;

военные части и силовые органы – за военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, а также срочников;

физические лица-предприниматели – как на общей, так и на упрощенной системе налогообложения (кроме е-резидентов);

самозанятые лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, в частности адвокаты, нотариусы, врачи, аудиторы, преподаватели, ученые, художники и представители других профессий;

члены фермерских хозяйств, если они не застрахованы на других основаниях;

украинцы, добровольно участвующие в системе общеобязательного государственного социального страхования.

При этом работники, работающие по трудовому или гражданско-правовому договору, самостоятельно ЕСВ не уплачивают, поскольку это за них делает работодатель.

Кто имеет льготы по уплате ЕСВ

В то же время в 2026 году сохранились льготы по уплате ЕСВ для отдельных категорий граждан. Как и в прошлом году, могут не вносить взнос:

ФЛП, самозанятые лица и члены фермерских хозяйств, получающие пенсию по возрасту или за выслугу лет, а также люди с инвалидностью, получающие пенсию или государственную социальную помощь;

ФЛП и самозанятые лица, официально работающие по трудовому договору или по специальному контракту с компанией-резидентом "Дія.City", если работодатель уже уплачивает за них минимальный страховой взнос;

ФЛП на общей системе налогообложения, если в конкретном месяце они не получали дохода. В таком случае уплата взноса является правом, а не обязанностью;

мобилизованные предприниматели без наемных работников, а также резервисты, призванные на военную службу, – на весь период службы;

предприниматели, зарегистрированные на временно оккупированных территориях;

ФЛП, находившиеся в российском плену, – за все время пребывания в плену и еще шесть месяцев после освобождения.

В то же время лица, которые одновременно являются ФЛП и осуществляют независимую профессиональную деятельность, уплачивают ЕСВ только один раз.

При этом долги по ЕСВ лучше не накапливать. За неуплату или несвоевременную уплату единого взноса предусмотрен штраф в размере 20% от суммы и пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки.

Также возможны блокировка счетов, арест имущества, принудительное взыскание через исполнительную службу и ограничения на выезд за границу. В случае принудительного взыскания задолженности дополнительно придется уплатить еще и исполнительный сбор.

Наконец, период, за который не уплачен ЕСВ, не будет зачтен в страховой стаж, а это может повлиять на право и размер будущей пенсии.

Напомним, для большинства предпринимателей и самозанятых лиц, не имеющих права на льготы, в 2026 году уплата ЕСВ является обязательной. Минимальный страховой взнос составляет 1 902,34 гривны в месяц