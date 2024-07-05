Крупный бизнес уплатил налоги на 100 миллиардов больше чем в прошлом году
Источник:ДПС
Крупный бизнес платит высокие налоги. Эти средства значительно пополняют госбюджет Украины. В этом году такие налоги оказались больше, чем предполагалось.
Как изменился размер налогов
За первые 6 месяцев этого года, крупные налогоплательщики уплатили 242,9 миллиарда гривен в общий фонд государственного бюджета. В 2023 году это значение было более чем на 100 миллиардов гривен меньше.
Читайте также OpenAI оказался под угрозой: хакер похитил секреты ИИ
В целом, течение января – июня 2024 года плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками обеспечен сбор платежей в общий фонд Государственного бюджета в размере 242,9 миллиарда гривен, что в 1,7 раза или на 102 миллиарда гривен больше чем в январе – июне 2023 года,
– сообщают представители ГНС.
Какие налоги самые большие
Больше всего за год изменился налог на прибыль. В полугодовом измерении он увеличился в 3 раза (вырос на 62,4 миллиарда гривен) и достиг 93,5 миллиарда гривен. С другими налогами ситуация следующая:
- дивиденды, начисленные на акции хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых находится государственная собственность выросли в 2,2 раза, то есть на 31,4 миллиарда гривен, в целом поступило в бюджет – 58,6 миллиарда гривен;
- налог на добавленную стоимость увеличился на 2 миллиарда гривен и составлял 58,3 миллиарда гривен;
- налог на доходы физических лиц – вырос на 3,2 миллиарда гривен – 14,8 миллиарда гривен;
- акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров стал больше на 1,1 миллиарда гривен – 11,5 миллиардов гривен.