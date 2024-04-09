Могут не платить налоги: у кого из ФЛП есть на это право

В Украине некоторым предпринимателям разрешили не платить налог с дохода физических лиц, единый налог и единый социальный взнос. Однако, при одном условии.

Кто может не платить налоги

Поэтому, право на неуплату налогов есть у ФЛП первой и второй групп без наемных работников, попавших под мобилизацию во время действия военного положения.

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В ГНС отмечают, что на период действия военного положения призыв на военную службу – официальное основание для налогоплательщиков не платить государству отчисления из своих доходов.

Если контролирующий орган решит, что у ФЛП отсутствует возможность своевременно выполнять свои налоговые обязательства, предпринимателю не грозит никакая предусмотренная законом ответственность,

– объяснили в Государственной налоговой службе.

Какие документы и когда нужно предоставить

Как пояснили в госструктуре, основанием для такого освобождения является заявление самозанятого лица. Для этого в течение десяти дней после демобилизации, или после реабилитации, таким предпринимателям нужно предоставить по месту налоговой регистрации следующие документы:

заявление самозанятого лица;

копию военного билета или иного документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве на военную службу по мобилизации.

Если ФЛП после демобилизации находится на лечении (реабилитации) в связи с выполнением обязанностей по мобилизации, на особый период, заявление с копией соответствующего документа подаются в течение 10 дней после окончания его лечения (реабилитации),

– говорится в сообщении.

Если же ФЛП не может предоставить заявление и соответствующие документы или их копии в определенные сроки, тогда подать их можно одновременно с приобретением возможности выполнения налоговых обязанностей.

В таком случае сделать это нужно не позднее 60 календарных дней с первого дня месяца, следующего за месяцем восстановления таких возможностей.