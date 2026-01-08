Бизнес в Украине заставят отказаться от "упрощенки" и ЕН: кого это касается
- С 1 января 2026 года некоторые предприниматели не могут быть плательщиками единого налога.
- Для перехода на общую систему налогообложения необходимо подать заявление до 20 января 2026 года включительно.
Одна из отраслей бизнеса будет вынуждена в январе перейти на общую систему налогообложения. Налоговая служба определила сроки, за невыполнение которых предусмотрено наказание.
Кого заставят отказаться от упрощенной системы налогообложения?
С 1 января 2026 года предприниматели, которые осуществляют охранную деятельность, не могут быть плательщиками единого налога, пишет 24 Канал со ссылкой на ГНС.
Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины от 3 декабря 2025 года, который вступил в силу 26 декабря 2025 года. Это означает, что представителям охранного бизнеса нужно перейти на общую систему налогообложения. Они могут сделать это добровольно с 1 января.
Как перейти на общую систему налогообложения?
Для этого необходимо подать заявление в налоговую службу по месту регистрации. Оно подается по форме, утвержденной приказом Министерства финансов, одним из способов:
- лично налогоплательщиком или его уполномоченным представителем;
- по почте с уведомлением о вручении и описью вложения;
- в электронной форме.
Рекомендуемый предельный срок подачи заявления об отказе от упрощенной системы налогообложения – до 20 января 2026 года включительно.
Все о налогах для бизнеса
После закрытия ФЛП, налоговая имеет право провести проверку на соблюдение правил и наличие долгов, что может занять годы или не состояться вообще. Проверки обычно не инициируются, если отчетность подана с нулевыми показателями, нет движения на счетах, отсутствуют доходы от налоговых агентов, наемные работники, долги и рассрочки.
С 1 января 2026 года ФЛП и самозанятые лица будут подавать налоговый расчет по новым правилам.
Также среди изменений – увеличение налогов для ФЛПмаксимальный месячный размер единого налога вырастет для ФЛП 1 группы до 332,80 гривен и для ФЛП 2 группы до 1 729,40 гривен.
Государственная налоговая служба запланировала 4 558 проверок на 2026 год, из которых 78% будут касаться средних и крупных компаний. В перечень на проверку попали крупные компании, такие как Нафтогаз, Rozetka и NOVUS и еще некоторые.