Правительство упростило закупки украинских БпЛА и РЭБ: сертификат качества - вместо проверок

Правительство упростило процедуру закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тактического уровня отечественного производства. Теперь приемка таких систем может происходить без участия представителей государственного заказчика.

Изменения в действующий порядок

Достаточно предоставить сертификат качества на каждую единицу продукции, который удостоверяет соответствие заявленным характеристикам, безопасность и техническое состояние, сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует 24 Канал.

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Важно. Ответственность за достоверность данных в сертификате несет исполнитель государственного контракта.

Цель изменений

Этот шаг должен ускорить поставки украинских беспилотников и средств РЭБ на фронт, а также упростить сотрудничество с частным сектором.

Заметим, недавно Минобороны подписало меморандум с Украинским союзом промышленников и предпринимателей для усиления партнерства в оборонном производстве.

К слову, Украина имеет возможность производить вооружение на сумму около 30 миллиардов долларов, однако пока привлечено лишь около 60% этого потенциала.