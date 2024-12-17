Усиленный мониторинг: кто из украинцев может попасть под прицел банков

В меморандуме "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг" предусмотрено использование новых критериев для определения рискованных ФЛП. Этот меморандум подписали ряд украинских банков и две банковские ассоциации.

Кого затронет усиленный мониторинг

Особенно много внимания должны уделить ФЛП, которые относятся к 1 группе налогообложения и открыты менее, чем 6 месяцев назад, пишет 24 канал со ссылкой на Коммерсант украинский.

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Именно к этим предпринимателям применят новые критерии. Таким образом удастся определить рискованные ФЛП.

Так для физических лиц-предпринимателей этой группы банки должны ввести углубленное изучение бизнес-деятельности:

масштаба и вида деятельности клиента;

вида услуг/продуктов, за которыми клиент обращается в банк;

объема финансовых операций, которые планирует проводить клиент в банке в течение месяца и т.д.

На что будут обращать внимание при мониторинге ФЛП 1 группы

В частности, в процессе финмониторинга будут обращать внимание на следующие показатели:

резкое увеличение количества операций на счете;

нулевой остаток средств на начало и конец дня;

дробление платежей, в частности круглыми суммами;

большое количество операций на счетах новых ФЛП;

быстрое достижение предельного дохода за 2-3 месяца;

использование одного платежного терминала несколькими предпринимателями;

крупные денежные переводы от юридических лиц или других предприятий;

оплата услуг, стоимость которых трудно оценить.

В то же время для ФЛП на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2 или 3 групп будет происходить изучение клиента в соответствии с собственным риск-ориентированного подхода.

Важно! Особое внимание будут уделять схемам, когда средний и крупный бизнес разделяют на множество ФЛП.