Усиленный мониторинг: кто из украинцев может попасть под прицел банков
В меморандуме "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг" предусмотрено использование новых критериев для определения рискованных ФЛП. Этот меморандум подписали ряд украинских банков и две банковские ассоциации.
Кого затронет усиленный мониторинг
Особенно много внимания должны уделить ФЛП, которые относятся к 1 группе налогообложения и открыты менее, чем 6 месяцев назад, пишет 24 канал со ссылкой на Коммерсант украинский.
Читайте также Лимиты на переводы уменьшатся: банки договорились о новых ограничениях
Именно к этим предпринимателям применят новые критерии. Таким образом удастся определить рискованные ФЛП.
Так для физических лиц-предпринимателей этой группы банки должны ввести углубленное изучение бизнес-деятельности:
- масштаба и вида деятельности клиента;
- вида услуг/продуктов, за которыми клиент обращается в банк;
- объема финансовых операций, которые планирует проводить клиент в банке в течение месяца и т.д.
На что будут обращать внимание при мониторинге ФЛП 1 группы
В частности, в процессе финмониторинга будут обращать внимание на следующие показатели:
- резкое увеличение количества операций на счете;
- нулевой остаток средств на начало и конец дня;
- дробление платежей, в частности круглыми суммами;
- большое количество операций на счетах новых ФЛП;
- быстрое достижение предельного дохода за 2-3 месяца;
- использование одного платежного терминала несколькими предпринимателями;
- крупные денежные переводы от юридических лиц или других предприятий;
- оплата услуг, стоимость которых трудно оценить.
В то же время для ФЛП на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2 или 3 групп будет происходить изучение клиента в соответствии с собственным риск-ориентированного подхода.
Важно! Особое внимание будут уделять схемам, когда средний и крупный бизнес разделяют на множество ФЛП.