Вся бизнес-литература проникнута мнением о том, что без эффективного утреннего ритуала дневная производительность просто невозможна. 24 Канал рекомендует несколько вариантов, которыми пользуются известные бизнесмены.

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Медитация

Илон Маск и Марк Цукерберг конкурируют в технологическом мире, но оба практикуют медитацию после пробуждения. Начало дня у них стартует с глубокой концентрации, поэтому со временем от них не уйдет ни одна деталь.

Медитация – хорошее начало дня​ / Фото Pixabay

Вариантов медитаций просто множество, если вы уже пробовали одну и она вам не подошла – возможно, вы выбрали не тот вариант. Многие успешные люди прибегают к этой практике, поэтому она точно заслуживает того, чтобы быть в вашем арсенале.

Физическая активность

Билл Гейтс и Ричард Брэнсон любят рано проснуться и немного нагрузить свое тело. Зарядка – очень полезная активность, и было бы хорошо, если бы она переросла в привычку.

Зарядка даст заряд на целый день​ / Фото Pixabay

Бег, прогулка, плавание, велотренажер – найдите то, что вам нравится. Главное не забывать о регулярности и рассчитывать свои силы.

Чтение и обучение

Один из самых успешных инвесторов Уоррен Баффет утром любит наслаждаться простым завтраком и чтением газет. Также он может посвятить время изучению тенденций фондового рынка.

Хорошее начало дня​ / Фото Pixabay

Если вы не любите активность сразу после сна, лучшим вариантом будет чтение. Часто в водовороте дел мы не находим времени на себя, а книги точно вернут гармонию и покой.