Уся бізнес-література просякнута думкою про те, що без ефективного ранкового ритуалу денна продуктивність просто неможлива. 24 Канал рекомендує кілька варіантів, якими послуговуються відомі бізнесмени.

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Медитація

Ілон Маск та Марк Цукерберг конкурують у технологічному світі, але обидва практикують медитацію після пробудження. Початок дня у них стартує з глибокої концентрації, тож згодом від них не втече жодна деталь.

Медитація – хороший початок дня / Фото Pixabay

Варіантів медитацій є просто безліч, якщо ви вже пробували одну і вона вам не підійшла – можливо, ви обрали не той варіант. Багато успішних людей вдаються до цієї практики, тож вона точно заслуговує на те, щоб бути у вашому арсеналі.

Фізична активність

Білл Гейтс та Річард Бренсон люблять рано прокинутися та трішки навантажити своє тіло. Зарядка – вкрай корисна активність, і було б добре, щоб вона переросла у звичку.

Зарядка дасть заряд на цілий день / Фото Pixabay

Біг, прогулянка, плавання, велотренажер – знайдіть те, що вам до вподоби. Головне не забувати про регулярність та розраховувати свої сили.

Читання та навчання

Один з найбільш успішних інвесторів Воррен Баффет зранку полюбляє насолоджуватися простим сніданком та читанням газет. Також він може присвятити час вивченню тенденцій фондового ринку.

Гарний початок дня / Фото Pixabay

Якщо ви не любите активності одразу після сну, найкращим варіантом буде читання. Часто у вирі справ ми не знаходимо часу на себе, а книжки точно повернуть гармонію та спокій.