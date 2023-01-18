Как закрыть ФЛП во время войны: пошаговая инструкция

В Украине можно закрыть предпринимательскую деятельность во время войны всего за две минуты. Для этого не нужно выходить из дома, но одного закрытия ФЛП недостаточно.

С началом полномасштабной войны правительство внедрило ряд льгот для ФЛП: освободили от уплаты некоторых налогов, таких как уплата ЕСВ и разрешило платить 2% с оборота. Но некоторые прекратили свою предпринимательскую деятельность из-за чего возникла потребность в закрытии ФЛП. Как закрыть ФЛП онлайн во время войны онлайн, не выходя из дома, и офлайн через ЦПАУ – рассказываем в материале 24 Канала.

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Закрытие ФЛП в Дии

Это способ займет у вас всего 2 минуты. Процесс значительно упростили. Ранее нужно было заполнять 58 полей, теперь – всего 12.

1. Вам понадобится цифровая электронная подпись. Это можно сделать в ЦПАУ, Приватбанке или другом учреждении, аккредитованном для сертификации ключей. Со списком таких учреждений можно ознакомиться на сайте Центрального удостоверяющего органа. Для этого нужно иметь паспорт, идентификационный код и заполнить регистрационную карточку.

2. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.

3. Заполните онлайн-форму на получение услуги. Вся важная информация уже хранится в системе – вы должны только проверить, правильна ли она и подписать заявление с помощью электронной подписи, говорится на сайте Дия.

4. Подписанное заявление будет автоматически отправлено регистратору, информация о закрытии также будет отправлена в налоговую службу.

5. Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Сообщение о закрытии ФЛП появится в кабинете. Также его отправляют по электронной почте.



Инструкция как закрыть ФЛП онлайн во время войны / Инфографика 24 канала

Дия – это сервис с государственными услугами онлайн. Он дает доступ к разному роду услуг от оформления ФЛП, получения справок при рождении ребенка и т.д. Также приложение можно использовать, чтобы предъявить документы: паспорт, водительские права, документы на автомобиль и так далее.

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О чем стоит помнить

Закрыть ФЛП можно только при условии, что вы оплатили все налоги, даже за месяц, когда закрываете. Только тогда вас снимут с учета в Центре обслуживания налогоплательщиков по месту регистрации. В Дии объясняют, как это происходит.

Заметим, что в связи с военным положением ФЛП может не платить ЕСВ, однако в таком случае ему не будет начисляться страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию. Также сейчас действует льгота с уплатой 2% налога от дохода, которую планируется отменить весной этого года. Решение уже согласовано на уровне Минфина и МВФ.

Для ФЛП на упрощенной системе

Вы должны уплатить единый налог за месяц, в котором закрыли ФЛП, или за квартал, если были в 3-й группе единого налога.

После уплаты нужно подать декларацию плательщика единого налога за квартал, в котором был закрыт ФЛП (например, если вы прекратили деятельность ФЛП в мае, следует подать декларацию за ІІ квартал). Подать декларацию можно в течение 40 дней после окончания квартала.

Для ФЛП на общей системе

Вы должны подать ликвидационную отчетность об имущественном состоянии и доходах в течение 30 дней после закрытия ФЛП. Эта отчетность представляется за период с начала года до дня, когда вы закрыли ФЛП.

В течение 10 дней после представления отчетности вы должны уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Это все можно сделать онлайн в Кабинете налогоплательщика.

Кроме уплаты налогов и представления отчетности важно:

Если у вас есть лицензия (например, на продажу алкоголя или сигарет) – ее следует аннулировать.

После прекращения деятельности нужно также закрыть все банковские счета ФЛП.

Как закрыть ФЛП офлайн лично

Вам понадобится номер налогоплательщика (Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов – РНУКН) – это то же самое, что раньше называлось идентификационным номером.

Заявление нужно подать в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Услуга бесплатная.

Для этого заполните и подпишите заявление, загрузив ее форму – здесь.

"Спящие" ФЛП часто зарегистрированы далеко от нынешнего места жительства или пребывания собственно предпринимателя. Здесь возможен вариант – заверить подпись на заявлении у нотариуса и отправить документ госрегистратору письмом с уведомлением о вручении. Для этого нужен точный адрес подразделения налоговой и определенное количество денег для оплаты услуг нотариуса.

После этого нужно будет выполнить все те шаги, что и онлайн способом: оплатить все налоги и долги, подать отчетность, сняться с учета в налоговой, аннулировать лицензии, если таковы имеются, и закрыть банковский счет.