Женщины в 2024 году открывают рекордное количество ФЛП в мире
Источник:Opendatabot
В 2024 году в Украине открыли свои бизнесы 43 554 женщины, что составляет 59% от общего количества новозарегистрированных физических лиц-предпринимателей. Для сравнения, в 2021 году женщины составляли 51% новых ФЛП.
В каких сферах женщин больше
По данным Единого государственного реестра, это рекордный показатель по сравнению с предыдущими годами. В то же время мужчины открыли 30 496 новых дел за тот же период.
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В каких сферах женщин больше:
- розничная торговля – 68% женщин и 32% мужчин;
- предоставление личных услуг – 89% и 11% мужчин 89% и 11% мужчин;
- информационные услуги – 63% и 37% мужчин.
Мужчины же более задействованы в компьютерном программировании – 58% против 42% женщин, а также в оптовой торговле – 52% против 48% женщин.
В каких сферах открылись новые ФЛП / Инфографика – Opendatabot
Как оформить ФЛП в Дії
Через оформление ФЛП в приложении "Дія", украинцы могут завершить регистрацию всего за 10-15 минут.
Вот что следует для этого делать:
- Зарегистрироваться или войти в личный кабинет "Дія" с помощью электронной подписи.
- Заполнить онлайн-форму для автоматической регистрации ФЛП.
- Выбрать систему налогообложения и указать КВЭДы.
После заполнения, заявление на регистрацию ФЛП автоматически проверяется и отсылается в Единый государственный реестр для официальной регистрации без участия государственного регистратора. Если система налогообложения выбрана, соответствующие отметки делаются в заявлении, которое направляется в налоговую инспекцию по месту регистрации заявителя или по адресу ведения деятельности.
Как оформить ФЛП через ЦПАУ
Регистрация ФЛП в Центрах предоставления административных услуг осуществляется в течение 24 часов в рабочие дни. Процесс включает подачу таких документов:
- Паспорт или идентификационный документ.
- Заявление о регистрации ФЛП.
- Приложение о регистрации, которое включает выбранную систему налогообложения.
Для иностранцев требуются дополнительные документы:
- Временное удостоверение гражданина Украины, паспорт иностранца или удостоверение лица без гражданства, вид на постоянное или временное проживание.
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП).
- Заявление о регистрации упрощенной системы налогообложения, без которой применяется общая система налогообложения.
Важно: можно также зарегистрировать ФЛП, отправив соответствующие документы заказным письмом в адрес ЦНАП по месту регистрации.