30 тысяч пачек в сутки: в Хмельницкой области ликвидировали нелегальную табачную фабрику
В Хмельницком правоохранители разоблачили нелегальное производство табачных изделий. "Фабрика" ежесуточно выпускала до 30 тысяч пачек сигарет.
Как работала незаконная фабрика
Подпольное производство было расположено в нежилом помещении, где обустроили полноценную промышленную линию – от обработки табака до упаковки готовой продукции. О деталях информирует 24 Канал со ссылкой на Нацполицию и Офис генпрокурора.
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Сигареты изготавливали под марками известных брендов и продавали через оптовых покупателей.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли:
- Промышленную линию и спецоборудование для производства сигарет.
- 19,5 тонны табака.
- Почти 100 тысяч пачек контрафактных сигарет без акцизных марок.
- Полиграфическую продукцию для подделки упаковки.
- Мобильные телефоны и черновые записи.
Учтите. Ориентировочная стоимость изъятого имущества превышает 11 миллионов гривен.
Подпольная фабрика работала на полную мощность / Фото Офиса Генпрокурора
Что грозит организаторам
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
Следователи расследуют дело по части 2 статьи 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров. Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы в зависимости от обстоятельств дела.
Правоохранители продолжают следственные действия, направленные на установление всех причастных лиц и каналов сбыта контрафактной продукции.