В Италии арестовали замок, который принадлежит российскому бизнесмену

В Италии по запросу украинских правоохранителей арестовали активы российского бизнесмена Алексея Федорычева. В частности, арест наложили на исторический замок Торро дель Галло во Флоренции.

Арест замка Федоричева

Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила арест замка российского бизнесмена в Италии по запросу Украины. Во исполнение запроса САП и НАБУ, Финансовая гвардия Флоренции наложила арест на имущество бизнесмена российского происхождения, который является представителем международного зернотрейдера.

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Италия арестовала замок стоимостью 41 миллион евро во Флоренции. Этот замок является вещественным доказательством по делу о нанесении ущерба на более 60 миллионов долларов ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Известно, что в июле-октябре 2014 года должностные лица государственной зерновой корпорации организовали заключение и выполнение контрактов по продаже зерновой продукции по заниженным ценам подконтрольным предприятиям.

Зерно украинской государственной компании на условиях наложенного платежа через ряд субъектов поставляли в Саудовскую Аравию. Однако деньги так и не были уплачены. Было установлено, что именно за часть этих средств и был приобретен замок.