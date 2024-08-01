Арешт замку Федоричева

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердила арешт замку російського бізнесмена в Італії за запитом України. На виконання запиту САП та НАБУ, Фінансова гвардія Флоренції наклала арешт на майно бізнесмена російського походження, який є представником міжнародного зернотрейдера.

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Італія арештувала замок вартістю 41 мільйон євро у Флоренції. Цей замок є речовим доказом у справі щодо завдання збитків на понад 60 мільйонів доларів ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Відомо, що у липні-жовтні 2014 року посадовці державної зернової корпорації організували укладення та виконання контрактів щодо продажу зернової продукції за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.

Зауважте! Зерно української державної компанії на умовах післяплати через низку суб'єктів поставляли в Саудівську Аравію. Проте гроші так і не були сплачені. Було встановлено, що саме за частину цих коштів і було придбано замок.