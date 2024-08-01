Арешт замку Федоричева
Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердила арешт замку російського бізнесмена в Італії за запитом України. На виконання запиту САП та НАБУ, Фінансова гвардія Флоренції наклала арешт на майно бізнесмена російського походження, який є представником міжнародного зернотрейдера.
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Італія арештувала замок вартістю 41 мільйон євро у Флоренції. Цей замок є речовим доказом у справі щодо завдання збитків на понад 60 мільйонів доларів ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".
Відомо, що у липні-жовтні 2014 року посадовці державної зернової корпорації організували укладення та виконання контрактів щодо продажу зернової продукції за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.