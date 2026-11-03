Стянут 26%: в одной из стран Европы готовят новый налог для богачей

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Кого может коснуться новый налог

Инициатива предусматривает налогообложение нереализованного прироста капитала для людей, отвечающих сразу нескольким критериям. Предложение выдвинуло правительство премьер-министра Джорджи Мелони в Италии, пишет FT.

В частности, налог может коснуться тех, кто:

имеет активы стоимостью более 800 тысяч евро;

был налоговым резидентом страны не менее шести из последних десяти лет;

решил перенести свое налоговое резидентство за границу.

Ставка налога составит 26%. Ее, вероятно, будут применять к приросту стоимости активов, даже если владелец еще не продал их и не получил реального дохода.

В то же время в проекте предусмотрена возможность возврата уплаченных средств. Это может произойти, если человек не продаст соответствующие финансовые активы в течение определенного периода.

Сколько денег новый налог принесет бюджету

Пока что инициатива находится на начальном этапе: ее включили в проект бюджета на 2027 год, который еще должен пройти парламентское рассмотрение. В частности, законодателям предстоит уточнить, какие именно активы будут подлежать налогообложению и как новые правила будут сочетаться с другими налоговыми льготами.

По предварительным оценкам, поступления от налога могут составить:

3,7 миллиона евро в 2027 году; более 6,7 миллиона евро ежегодно в течение следующих четырех лет; около 3,4 миллиона евро с 2032 года – из-за возможного возврата части уплаченных средств.

Вместе с тем налоговые консультанты предупреждают, что такая инициатива может сделать страну менее привлекательной для состоятельных иностранцев. В частности, советник Mishcon de Reya Чарли Сосна обратил внимание на возможные последствия для людей, которые рассматривают возможность смены налогового резидентства.

Ранее же Италия, напротив, пыталась привлечь богатых иностранцев специальным налоговым режимом. Его ввели в 2017 году, чтобы стимулировать состоятельных людей переносить налоговое резидентство в страну.

Изначально участники программы могли уплачивать фиксированный налог в размере 100 тысяч евро в год. Впоследствии сумму дважды повышали, и теперь для новых участников она составляет 300 тысяч евро.

В каких странах больше всего миллиардеров?

Принято считать, что первенство среди самых богатых людей принадлежит Америке. Однако новые исследования свидетельствуют о так называемом прорыве Европы. В течение следующих 5 лет количество миллиардеров там должно вырасти на 27% (с 780 до 994 человек).

Отмечается, что Польша демонстрирует едва ли не самый высокий показатель. Число богачей в стране должно вырасти аж на 123% (с 13 до 29 человек). По состоянию на 2031 год в Италии число миллиардеров должно достичь 82 человек. Если прогноз оправдается, страна займет первое место по общему количеству богачей.