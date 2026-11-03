Стягнуть 26%: в одній з країн Європи готують новий податок для багатіїв

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Кого може торкнутися новий податок

Ініціатива передбачає оподаткування нереалізованого приросту капіталу для людей, які відповідають одразу кільком критеріям. Пропозицію висунув уряд прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні в Італії, пише FT.

Зокрема, податок може стосуватися тих, хто:

має активи вартістю понад 800 тисяч євро;

був податковим резидентом країни щонайменше шість із попередніх десяти років;

вирішив перенести своє податкове резидентство за кордон.

Ставка податку становитиме 26%. Її, ймовірно, застосовуватимуть до приросту вартості активів, навіть якщо власник ще не продав їх і не отримав реального доходу.

Водночас у проєкті передбачили можливість повернення сплачених коштів. Це може статися, якщо людина не продасть відповідні фінансові активи протягом визначеного періоду.

Скільки грошей новий податок принесе бюджету

Поки що ініціатива перебуває на початковому етапі: її включили до проєкту бюджету на 2027 рік, який ще має пройти парламентський розгляд. Зокрема, законодавцям доведеться уточнити, які саме активи підпадатимуть під оподаткування та як нові правила поєднуватимуться з іншими податковими пільгами.

За попередніми оцінками, надходження від податку можуть становити:

3,7 мільйона євро у 2027 році; понад 6,7 мільйона євро щороку протягом наступних чотирьох років; близько 3,4 мільйона євро з 2032 року – через можливе повернення частини сплачених коштів.

Разом з цим податкові консультанти застерігають, що така ініціатива може зробити країну менш привабливою для заможних іноземців. Зокрема, радник Mishcon de Reya Чарлі Сосна звернув увагу на можливі наслідки для людей, які розглядають зміну податкового резидентства.

Раніше ж Італія навпаки намагалася привабити багатих іноземців спеціальним податковим режимом. Його запровадили у 2017 році, щоб заохотити заможних людей переносити податкове резидентство до країни.

Спочатку учасники програми могли сплачувати фіксований податок у розмірі 100 тисяч євро на рік. Згодом суму двічі підвищували, і тепер для нових учасників вона становить 300 тисяч євро.

Які країни мають найбільше мільярдерів?

Прийнято вважати, що першість серед найбагатших людей має Америка. Однак нові дослідження свідчать про так званий прорив Європи. Протягом наступних 5 років кількість мільярдерів там має зрости на 27% (з 780 до 994 осіб).

Зазначається, що Польща показує чи не найбільший результат. Кількість багатіїв у країні має зрости аж на 123% (від 13 до 29 людей). Станом на 2031 рік в Італії кількість мільярдерів має сягнути 82 осіб. Якщо прогноз справдиться – країна отримає першість у загальній кількості багатіїв.