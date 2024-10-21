Где могут возобновить ночные поездки на такси

Онлайн-сервис вызова авто Uklon предварительно согласовал с властями Львова возобновление своей работы во время комендантского часа, сообщил соучредитель компании Дмитрий Дубровский.

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Дмитрий Дубровский Соучредитель компании Uklon Во Львове мы уже подали запросы и в городскую администрацию, и в военную, чтобы вернуть сервис в комендантский час. Мы уже получили определенные согласования. Вероятнее всего в ближайшее время в городах на Западной Украине мы начнем снова включать работу в комендантский час

Дубровский выразил надежду, что местные власти Киева, Днепра и Одессы также примет решение о возобновлении работы службы такси во время комендантского часа.

Напомним! Ранее водители Uklon, которые имели пропуска для ночных перевозок, могли самостоятельно решать, работать ли во время комендантского часа. Однако с 15 марта платформа ограничила их деятельность в ночное время.