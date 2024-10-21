Де можуть відновити нічні поїздки на таксі

Онлайн-сервіс виклику авто Uklon попередньо узгодив з владою Львова відновлення своєї роботи під час комендантської години, повідомив співзасновник компанії Дмитро Дубровський.

Читайте також: Monobank запускає власний маркетплейс: які товари у ньому будуть доступні

Дмитро Дубровський Співзасновник компанії Uklon У Львові ми вже подали запити і в міську адміністрацію, і у військову, щоб повернути сервіс у комендантську годину. Ми вже отримали певні погодження. Найімовірніше найближчим часом у містах на Західній Україні ми почнемо знову вмикати роботу в комендантську годину

Дубровський висловив сподівання, що місцева влада Києва, Дніпра та Одеси також ухвалить рішення про відновлення роботи служби таксі під час комендантської години.

Нагадаємо! Раніше водії Uklon, які мали перепустки для нічних перевезень, могли самостійно вирішувати, чи працювати під час комендантської години. Проте з 15 березня платформа обмежила їхню діяльність у нічний час.