Запрет продажи сигарет в МАФах

Киевский городской совет решил за два года значительно сократить количество временных сооружений (МАФов) в городе и запретить продажу табачных изделий в них.

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На сегодня в Киеве насчитывается около 10 000 временных сооружений различного назначения. Планируется сократить их количество до примерно 2 500 и запустить электронные торги на право торговли в таких сооружениях через систему Prozorro.Продажи.

74% киевлян считают, что необходимо уменьшить количество МАФов, а 81% считает, что необходимо продавать право на торговлю во временных сооружениях исключено через систему Prozorro.Продажи,

– отметил на заседании Киевсовета директор Департамента территориального контроля Михаил Будилов.

Проект решения изначально не предусматривал запрет на торговлю сигаретами в МАФах, однако затем к нему добавили соответствующую поправку.

Как будут продаваться МАФы

Организатором онлайн-аукционов по аренде коммунальных площадей для размещения временных сооружений будет коммунальное предприятие "Киев.Прозоро".

Интересно! На коммунальных участках, которые будет сдавать в аренду предприятие, бизнес сможет размещать зарядные станции для электромобилей, терминалы, вендинговые автоматы и автоматы по продаже товаров, почтоматы и другие временные сооружения.

По результатам онлайн-аукционов КП "Киев.Прозоро" будет заключать договоры с арендаторами, которые получат право аренды земельных участков сроком на пять лет с возможностью продления.

Обратите внимание! 80% средств от аренды земельных участков будут поступать в бюджет города, остальные – будет направляться на содержание КП "Киев.Прозоро".