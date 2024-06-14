Запрет продажи сигарет в МАФах
Киевский городской совет решил за два года значительно сократить количество временных сооружений (МАФов) в городе и запретить продажу табачных изделий в них.
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На сегодня в Киеве насчитывается около 10 000 временных сооружений различного назначения. Планируется сократить их количество до примерно 2 500 и запустить электронные торги на право торговли в таких сооружениях через систему Prozorro.Продажи.
74% киевлян считают, что необходимо уменьшить количество МАФов, а 81% считает, что необходимо продавать право на торговлю во временных сооружениях исключено через систему Prozorro.Продажи,
– отметил на заседании Киевсовета директор Департамента территориального контроля Михаил Будилов.
Проект решения изначально не предусматривал запрет на торговлю сигаретами в МАФах, однако затем к нему добавили соответствующую поправку.
Как будут продаваться МАФы
Организатором онлайн-аукционов по аренде коммунальных площадей для размещения временных сооружений будет коммунальное предприятие "Киев.Прозоро".
По результатам онлайн-аукционов КП "Киев.Прозоро" будет заключать договоры с арендаторами, которые получат право аренды земельных участков сроком на пять лет с возможностью продления.