Заборона продажу цигарок у МАФах
Київська міська рада вирішила за два роки значно скоротити кількість тимчасових споруд (МАФів) у місті та заборонити продаж тютюнових виробів у них.
Читайте також Українські стартапи отримають 100 тисяч доларів від Google: які проєкти відібрали
На сьогодні в Києві нараховується близько 10 000 тимчасових споруд різного призначення. Планується скоротити їхню кількість до приблизно 2 500 та запустити електронні торги на право торгівлі у таких спорудах через систему Prozorro.Продажі.
74% киян вважають, що необхідно зменшити кількість МАФів, а 81% вважає, що необхідно продавати право на торгівлю у тимчасових спорудах виключено через систему Prozorro.Продажі,
– зазначив на засіданні Київради директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.
Проєкт рішення спочатку не передбачав заборону на торгівлю сигаретами в МАФах, однак потім до нього додали відповідну поправку.
Як продаватимуться МАФи
Організатором онлайн-аукціонів з оренди комунальних площ для розміщення тимчасових споруд буде комунальне підприємство "Київ.Прозоро".
За результатами онлайн-аукціонів КП "Київ.Прозоро" укладатиме договори з орендарями, які отримають право оренди земельних ділянок строком на п'ять років з можливістю продовження.