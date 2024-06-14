Заборона продажу цигарок у МАФах

Київська міська рада вирішила за два роки значно скоротити кількість тимчасових споруд (МАФів) у місті та заборонити продаж тютюнових виробів у них.

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На сьогодні в Києві нараховується близько 10 000 тимчасових споруд різного призначення. Планується скоротити їхню кількість до приблизно 2 500 та запустити електронні торги на право торгівлі у таких спорудах через систему Prozorro.Продажі.

74% киян вважають, що необхідно зменшити кількість МАФів, а 81% вважає, що необхідно продавати право на торгівлю у тимчасових спорудах виключено через систему Prozorro.Продажі,

– зазначив на засіданні Київради директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.

Проєкт рішення спочатку не передбачав заборону на торгівлю сигаретами в МАФах, однак потім до нього додали відповідну поправку.

Як продаватимуться МАФи

Організатором онлайн-аукціонів з оренди комунальних площ для розміщення тимчасових споруд буде комунальне підприємство "Київ.Прозоро".

Цікаво! На комунальних ділянках, які здаватиме в оренду підприємство, бізнес зможе розміщувати зарядні станції для електромобілів, термінали, вендингові автомати та автомати з продажу товарів, поштомати й інші тимчасові споруди.

За результатами онлайн-аукціонів КП "Київ.Прозоро" укладатиме договори з орендарями, які отримають право оренди земельних ділянок строком на п'ять років з можливістю продовження.

Зауважте! 80% коштів від оренди земельних ділянок надходитимуть до бюджету міста, решта – спрямовуватиметься на утримання КП "Київ.Прозоро".