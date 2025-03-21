В НБУ раскритиковали повышение налогов на прибыль банков

Повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% существенно сокращает возможности банковской системы по наращиванию кредитного портфеля.

Как новый налог влияет на банковскую систему

Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует 24 Канал.

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По ее словам, повторное ретроспективное повышение ставки налогообложения приводит к уменьшению капитала банков, что ограничивает кредитный потенциал системы на 20%.

Сейчас банки имеют потенциал удвоить кредитный портфель, не нарушая требований к капиталу.

В то же время для отдельных финучреждений возможности существенно сократились из-за роста налоговой нагрузки.

НБУ призывает банки наращивать кредитование, предлагать приемлемые для заемщиков ставки и поддерживать достаточные резервы капитала.

Налогообложение должно быть одинаковым для всех финансовых рынков

Отдельный вопрос – разные налоговые ставки:

50% для банков

25% для финансовых компаний

18% для других предприятий

Рожкова отмечает, что банковский сектор является одним из самых прозрачных, поэтому большинство банков не прибегает к схемам арбитража налогообложения. В то же время она считает оправданным уравнивание налоговой нагрузки для банков и финансовых компаний.

Финансовые итоги банковской системы за 2024 год

Прибыль банков в 2024 году: 103,69 миллиардов гривен (+24,6% к 2023 году)

Уплаченный налог на прибыль: 83,72 миллиарда гривен (против 76,64 миллиарда гривен в 2023 году)

Рост кредитного портфеля: +10,8% за год

Гривневые кредиты корпоративному сектору: +9,8% (+50,6 миллиардов гривен)

Гривневые кредиты населению: +24,5% (+51,7 миллиардов гривен)

Сокращение валютных кредитов в долларах: корпоративный сектор: -5,2% (-332 миллиона долларов); население: -15,5% (-49 миллионов долларов)

Важно. Несмотря на увеличение доходности банковского сектора, НБУ предостерегает от возможных финансовых рисков, связанных с войной, потерей активов и ухудшением качества кредитного портфеля. В связи с этим центральный банк ожидает стабильности налоговой политики и равных условий налогообложения для всех участников финансового рынка.