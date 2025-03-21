Как новый налог влияет на банковскую систему
Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует 24 Канал.
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По ее словам, повторное ретроспективное повышение ставки налогообложения приводит к уменьшению капитала банков, что ограничивает кредитный потенциал системы на 20%.
- Сейчас банки имеют потенциал удвоить кредитный портфель, не нарушая требований к капиталу.
- В то же время для отдельных финучреждений возможности существенно сократились из-за роста налоговой нагрузки.
- НБУ призывает банки наращивать кредитование, предлагать приемлемые для заемщиков ставки и поддерживать достаточные резервы капитала.
Налогообложение должно быть одинаковым для всех финансовых рынков
Отдельный вопрос – разные налоговые ставки:
- 50% для банков
- 25% для финансовых компаний
- 18% для других предприятий
Рожкова отмечает, что банковский сектор является одним из самых прозрачных, поэтому большинство банков не прибегает к схемам арбитража налогообложения. В то же время она считает оправданным уравнивание налоговой нагрузки для банков и финансовых компаний.
Финансовые итоги банковской системы за 2024 год
- Прибыль банков в 2024 году: 103,69 миллиардов гривен (+24,6% к 2023 году)
- Уплаченный налог на прибыль: 83,72 миллиарда гривен (против 76,64 миллиарда гривен в 2023 году)
- Рост кредитного портфеля: +10,8% за год
- Гривневые кредиты корпоративному сектору: +9,8% (+50,6 миллиардов гривен)
- Гривневые кредиты населению: +24,5% (+51,7 миллиардов гривен)
Сокращение валютных кредитов в долларах: корпоративный сектор: -5,2% (-332 миллиона долларов); население: -15,5% (-49 миллионов долларов)
Важно. Несмотря на увеличение доходности банковского сектора, НБУ предостерегает от возможных финансовых рисков, связанных с войной, потерей активов и ухудшением качества кредитного портфеля. В связи с этим центральный банк ожидает стабильности налоговой политики и равных условий налогообложения для всех участников финансового рынка.