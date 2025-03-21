Як новий податок впливає на банківську систему

Про це заявила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує 24 Канал.

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За її словами, повторне ретроспективне підвищення ставки оподаткування призводить до зменшення капіталу банків, що обмежує кредитний потенціал системи на 20%.

Наразі банки мають потенціал подвоїти кредитний портфель, не порушуючи вимог до капіталу.

Водночас для окремих фінустанов можливості суттєво скоротилися через зростання податкового навантаження.

НБУ закликає банки нарощувати кредитування, пропонувати прийнятні для позичальників ставки та підтримувати достатні резерви капіталу.

Оподаткування має бути однаковим для всіх фінансових ринків

Окреме питання – різні податкові ставки:

50% для банків

25% для фінансових компаній

18% для інших підприємств

Рожкова наголошує, що банківський сектор є одним із найпрозоріших, тож більшість банків не вдається до схем арбітражу оподаткування. Водночас вона вважає виправданим зрівняння податкового навантаження для банків та фінансових компаній.

Фінансові підсумки банківської системи за 2024 рік

Прибуток банків у 2024 році: 103,69 мільярдів гривень (+24,6% до 2023 року)

Сплачений податок на прибуток: 83,72 мільярда гривень (проти 76,64 мільярда гривень у 2023 році)

Зростання кредитного портфеля: +10,8% за рік

Гривневі кредити корпоративному сектору: +9,8% (+50,6 мільярдів гривень)

Гривневі кредити населенню: +24,5% (+51,7 мільярдів гривень

Скорочення валютних кредитів у доларах: корпоративний сектор: -5,2% (-332 мільйона доларів); населення: -15,5% (-49 мільйонів доларів)

Важливо. Попри збільшення прибутковості банківського сектора, НБУ застерігає від можливих фінансових ризиків, пов’язаних із війною, втратою активів і погіршенням якості кредитного портфеля. У зв’язку з цим центральний банк очікує стабільності податкової політики та рівних умов оподаткування для всіх учасників фінансового ринку.