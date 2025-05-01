Атака дронов по Одессе: разрушено отделение "Новой почты": разрушено отделение "Новой почты"

Российский дрон попал в грузовое отделение "Новой почты" в Одессе во время атаки врага в ночь на 1 мая. Часть помещения разрушена.

Есть ли пострадавшие

Поскольку отделение было закрыто, никто из работников не пострадал. О последствиях атаки сообщила пресс-служба компании, передает 24 Канал. По предварительным данным, дрон не сдетонировал.

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Компания уже развернула временное мобильное отделение с обработкой посылок до 30 килограммов и не ожидает задержек в доставке. По состоянию на 12:10 продолжается разбор завалов. Сумму ущерба уточняют.

"Новая почта" пообещала связаться со всеми клиентами, чьи отправления были уничтожены, и компенсировать их стоимость.

В Одессе разрушено отделение "Новой почты" / Фото пресс-службы компании

Атака в ночь 1 мая

Воздушную тревогу в Одессе объявили в 23:12 30 апреля. Уже через полчаса в городе прогремели первые взрывы.

По состоянию на 00:28 1 мая в Одессе зафиксировали по меньшей мере 15 взрывов. Отбой тревоги дали в 00:38. В результате атаки погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Повреждены жилые дома, супермаркет, школа, легковые автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.