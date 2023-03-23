В России почти 900 компаний подали иск на Google

В России 885 компаний подали заявления по неуплате услуг за размещение рекламы на "дочь" американской компании Google. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на иск о банкротстве ООО "Гугл".

Заявления компаний в России на Google

Сумма требований кредиторов в реестре третьей очереди составляет 105 миллионов рублей. Большинство исков связано с неуплатой услуг по размещению рекламы.

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Заявления о включении своих требований в иск подали: медиаструктуры "Российская газета", "Росбизнесконсалтинг", "Коммерсант" и другие.

Банкротство Google

В июне 2022 года "дочка" Google ООО "Гугл" подала заявление о банкротстве. Компанию обязали выплатить 28,3 миллиарда рублей штрафов, из которых только 62 миллиона рублей были уплачены добровольно, а более 8,7 миллиарда рублей были взысканы приставами.

Также в декабре 2021 года компания получила штраф в размере 7,2 миллиарда рублей за то, что не удалила запрещенную информацию. За полгода этот штраф вырос на 0,5 миллиарда рублей из-за исполнительного сбора.

Официальный курс доллара к рублю согласно данным российского Центробанка составляет – 76,95 рубля.