В России открыли новый магазин "IKEA", но есть один очень интересный нюанс

Россия продолжает искать альтернативы известным иностранным брендам, покинувшим ее рынок после начала полномасштабного нападения на Украину в феврале 2022 года. Но мы все понимаем, что они делают это в своей привычной манере.

В центре внимания оказался бренд IKEA. Точнее его так называемый заменитель для России.

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В России открыли "аналог" IKEA

Сообщается, что товары производителей, с которыми работала компания IKEA, будут продавать в сети магазинов под названием "Swed house". Несмотря на название, это не компания из Швеции, как можно было бы предположить. На самом деле бренд зарегистрирован в "дружественной" для России стране – Беларуси. Речь идет о плане по открытию 10 магазинов на территории государства-агрессора.

Настоящая IKEA после начала полномасштабной войны России против Украины объявила о выходе с рынка агрессора. Соответствующее заявление сделали

Более того, эта популярная в мире корпорация, специализирующаяся на разработке и продаже быстро сборной мебели, кухонной техники и аксессуаров для дома, также заявила о продаже собственных производственных мощностей на территории государства-агрессора. О продаже последней такой площадки стало известно в конце марта. Ранее также сообщалось, что компания из Швеции отказалась выплачивать компенсации работникам российских фабрик.