Назад в СССР: как работает система талонов в России

В России предлагают вернуть талоны на продукты, которые существовали еще во времена Советского Союза. В госдуме сказали, что такая идея "имеет здоровую основу", а продуктовые талоны были бы полезными для поддержки социально незащищенных категорий населения.

Такие "нововведения" давно прогнозировали и теперь они станут реальностью. Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что введение талонов означает, что россияне находятся на грани бедности.

Смотрите также Российские алкоголики приуныли: любителям "боярышника" второй раз за год повышают цену на водку

Как будут работать талоны

Пенсии и зарплаты бюджетникам никто не собирается повышать, в стране большая инфляция, а денег нет. Сложилась ситуация, что государство "закачало" большие средства в экономику на военные цели.

Далее они вызвали бешеный рост цен. Те, кто работает на заводах, получили большую зарплату, а бюджетники и пенсионеры попали в еще более трудное положение. Им дали только небольшую компенсацию.

Для понимания, за 2024 год цены выросли примерно на 19%. Это реальная статистика, а не российские лживые цифры. Зато пенсию проиндексировали лишь на 5%. То есть величина продовольственной корзины пенсионера упала на 14%,

– пояснил Игорь Липсиц.

Есть угроза, что пенсионеры окажутся за чертой бедности. Это совсем не украсит режим Владимира Путина и его восприятие внутри России. Поэтому государство предложило ввести талоны, которыми можно рассчитаться в магазине.

Все это свидетельствует о разрушении экономики, уничтожение инфляцией уровня жизни людей. Поэтому чиновники серьезно обсуждают предоставление талонов на 3 тысячи рублей, чтобы население не умерло с голоду,

– добавил экономист.

На практике будет выглядеть так, что пенсионер покупает продукты в магазине и дает талон. Соответственно часть его покупки оплачивает государство. Но уже говорят о том, что талоны будут действовать не на все категории товаров. Например, человек сможет купить крупы, но не масло. Однако пока все это на этапе обсуждения.

Хотя 3 тысячи рублей – это небольшие деньги, но есть сомнения, что министерство финансов согласится даже на такую сумму. Ведь в бюджете дыра, а дополнительных средств нет,

– подытожил доктор экономических наук.