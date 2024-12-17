Такі "нововведення" давно прогнозували й тепер вони стануть реальністю. Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсиц, зауваживши, що запровадження талонів означає, що росіяни перебувають на межі бідності.

Дивіться також Російські алкоголіки зажурились: любителям "бояришніка" вдруге за рік підвищують ціну на горілку

Як працюватимуть талони

Пенсії та зарплати бюджетникам ніхто не збирається підвищувати, у країні велика інфляція, а грошей немає. Склалася ситуація, що держава "закачала" великі кошти в економіку на воєнні цілі.

Далі вони спричинили шалений ріст цін. Ті, хто працює на заводах, отримали більшу зарплату, а бюджетники та пенсіонери потрапили у ще скрутніше становище. Їм дали тільки невелику компенсацію.

Для розуміння, за 2024 рік ціни виросли приблизно на 19%. Це реальна статистика, а не російські брехливі цифри. Натомість пенсію проіндексували лише на 5%. Тобто величина продовольчого кошика пенсіонера впала на 14%,

– пояснив Ігор Ліпсиц.

Є загроза, що пенсіонери опиняться за межею бідності. Це зовсім не прикрасить режим Владіміра Путіна та його сприйняття всередині Росії. Тому держава запропонувала ввести талони, якими можна розрахуватися у магазині.

Все це свідчить про руйнацію економіки, знищення інфляцією рівня життя людей. Тому чиновники серйозно обговорюють надання талонів на 3 тисячі рублів, щоб населення не померло з голоду,

– додав економіст.

Отже, на практиці виглядатиме так, що пенсіонер купує продукти у магазині й дає талон. Відповідно частину його покупки оплачує держава. Але вже говорять про те, що талони діятимуть не на всі категорії товарів. Наприклад, людина зможе купити крупи, але не олію. Однак поки все це на етапі обговорення.

Хоча 3 тисячі рублів – це невеликі гроші, але є сумніви, що міністерство фінансів погодиться навіть на таку суму. Адже в бюджеті дірка, а додаткових коштів немає,

– підсумував доктор економічних наук.