Вдруге за рік у Росії зростають ціни на алкоголь

Після чергового підвищення мінімальна ціна коньяку у Росії збільшиться на 95 рублів до 651 рубля за півлітра, передає 24 Канал із посиланням на The Moscow Times.

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Бренді та схожі напої на основі дистилятів (винного, плодового, ромового та інших) обійдуться щонайменше у 472 рублі за 0,5 літра проти нинішніх 403 рублів. Початкова вартість інших алкогольних напоїв, міцність яких перевищує 28%, крім горілки, у роздробі становитиме від 277 до 504 рублів залежно від міцності (замість 237 – 431 рубля,

– йдеться у публікації.

Це рішення мінфіну Росії набуде чинності 1 січня 2025 року і діятиме до 31 грудня 2030 року. Вороже міністерство востаннє підвищувало мінімальну ціну на міцний алкоголь у червні 2024 року. Для горілки вона становила 299 рублів, бренді – 403 рублі, коньяку – 556 рублів за тару об'ємом 0,5 літра.

Зверніть увагу! У виданні зазначають, що з початку 2024 року ціна горілки вже збільшувалася на 6,4%, коньяку – на 7,5%, а бренді – на 7,46%. Тоді очікувалося, що ці ціни діятимуть до кінця 2026 року.