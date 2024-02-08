ЕС критикует правительства из-за того, что в Россию попадают запрещенные товары

Брюссель выражает обеспокоенность, что предметы, которые происходят из ЕС, используются Россией на поле боя. Следовательно, ЕС призвал правительства срочно прекратить незаконный поток товаров в Россию.

Радикальные меры

Запрещенные товары попадают в Россию из "третьих стран", которые не входят в ЕС, а значит, не ограничены в импорте и экспорте товаров так, как непосредственно Россия. А кроме того, такие товары могут поставляться через дочерние компании европейских компаний, которые действуют за пределами блока для производства товаров

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Среди запрещенных товаров - предметы и технологии, которые не являются оружием, но могут использоваться в военных целях и попадать на поле боя.

Европейская Комиссия предупредила страны о необходимости "немедленных, совместных и решительных действий от всех нас". Это происходит на фоне попыток Брюсселя нивелировать возможность обхода санкций.

! Хотя сами санкции согласовываются на уровне ЕС, ответственность за их выполнение лежит на правительствах, под надзором Еврокомиссии. Страны одобрили новый пакет ограничений против России в декабре и работают над следующим, поскольку вторжение Москвы в Украину приближается к своему третьему году.

В свою очередь, глава по вопросам финансов ЕС Мейрид МакГиннесс и торговый представитель Валдис Домбровскис пообещали вскоре предоставить "подробную информацию" о компаниях, уклоняющихся от санкций. Они отметили, что проведут проверку до середины апреля, чтобы оценить принятые меры.

Что предлагают в ЕС

Комиссия рассматривает возможность создания специализированного органа ЕС для обеспечения выполнения санкций, что на практике предполагает переход этой функции от национальных правительств к европейскому уровню.

! Экспорт запрещенных товаров в страны вне ЕС вырос с 3 миллиардов евро до начала вторжения в Украину до. Это "чрезвычайно тревожный" рост компенсирует потерю легальной торговли этими товарами с Россией до войны, считают в Еврокомиссии.

В соответствующем письме, адресованном правительствам, Еврокомиссия призывает "привлечь к ответственности операторов ЕС, которые активно подрывают санкции ЕС, независимо от места их деятельности"

МакГиннесс также призывает страны-члены обратиться к компаниям, вовлеченных в производство товаров, на которые распространяются санкции, чтобы стимулировать их к более тщательному соблюдению требований по проверке своих цепей поставок в соответствии с правилами санкций ЕС.