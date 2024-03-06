В США запретят TikTok, если владелец компании не выполнит конкретное условие

В попытке решить проблему национальной безопасности в отношении собственности TikTok в Китае, двухпартийная группа законодателей США представила закон, который даст китайской ByteDance около 6 месяцев, чтобы те отказались от TikTok, или же его запретят в США.

Возможный запрет TikTok в США

Законопроект предусматривает, что ByteDance имеет 165 дней для того, чтобы отказаться от TikTok, которым пользуются более 170 миллионов американцев.

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Заметим, что законопроект не предусматривает никаких принудительных мер в отношении отдельных пользователей приложения.

Это мое послание TikTok: порвите с Коммунистической партией Китая или потеряйте доступ к своим американским пользователям. Самый главный противник Америки не имеет права контролировать доминирующую медиа-платформу в Соединенных Штатах,

– сказал председатель республиканского комитета Палаты представителей Майк Галлахер.

Если же ByteDance не выполнит требования, то TikTok станет незаконным для магазинов программ, которыми управляет Apple, Google, чтобы предлагать TikTok или предоставлять услуги веб-хостинга для приложений, контролируемых ByteDance.

Что говорят в ByteDance

В ByteDance заявили, что этот законопроект является прямым запретом TikTok, как бы авторы не пытались это замаскировать.

Этот законопроект является прямым запретом TikTok, как бы авторы не пытались это замаскировать,

– заявил представитель компании.

Законопроект является первым значительным шагом почти за год, направленным на запрет или принуждение ByteDance отказаться от популярного приложения, после того, как сенатский закон о его запрете застопорился в Конгрессе из-за сильного лоббирования со стороны TikTok.