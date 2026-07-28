Брендовая одежда и обувь из Италии: в Украине изъяли товары на сумму 2 миллиона гривен

В пункте пропуска "Шегини – Медика" в прибывшем в Украину автомобиле Mercedes Benz работники таможни совместно с пограничниками обнаружили партию незадекларированных товаров. Их ориентировочная стоимость составляет 2 миллиона гривен.

Что известно об изъятии брендовой одежды и взятии

В автомобиле обнаружили более 30 единиц брендовой одежды и обуви, о чем сообщили во Львовской таможне .

Водителем оказался 37-летний житель Буковины. Украинец выбрал полосу "зеленый коридор".

В ходе осмотра багажного отделения были обнаружены 24 единицы одежды с этикетками от торговых марок GIVENCHY, TOM FORD, NINA RICCI, BALENCIAGA и т.д. Также там находилось 7 пар обуви с маркировкой CELINE, KHAITE, CHANEL.

Во время устного опроса черновчанин сообщил, что перемещал два чемодана по просьбе знакомого, который заверил, что там находятся исключительно личные вещи,

– говорится в сообщении.

В настоящее время уже был составлен протокол, согласно части 2 статьи 471 Таможенного кодекса Украины .

На Фейсбук-странице 7 пограничного Карпатского отряда сообщили, что товар мужчина перевозил из Италии в Черновцы. В дальнейшем планировал отправить его почтовым отправлением в Киев.

В частности, незадекларированный товар изъят и передан на склад таможни.

Напомним, что в начале июля таможенники в Киеве разоблачили попытку ввоза большой партии кофе Lavazza в Украину. Речь шла о 13 тысячах упаковок продукции стоимостью 77,7 тысячи евро. Но таможенники установили, что вес превышал 12,2 тонн.