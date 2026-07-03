Как в Украину провезли контрабандный кофе

Согласно таможенной декларации, украинское предприятие импортировало 8,6 тонны натурального обжаренного кофе – в зернах и молотого, с кофеином и без него, сообщили в Государственной таможенной службе.

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Всего речь шла о 13 тысячах упаковок продукции стоимостью 77,7 тысячи евро. Однако таможенники установили, что реальный вес груза превышал 12,2 тонны. Таким образом, фактический объем товара был больше почти на 3,6 тонны, чем указывалось в документах.

В ходе проверки таможенники обратили внимание на заводскую маркировку, нанесенную на каждую паллету. На упаковках были указаны номер заказа и уникальные идентификационные коды, что позволило проследить маршрут поставки.

В ответ на запрос украинских таможенников производитель кофе в Италии сообщил, что эта партия была отправлена официальному дистрибьютору в Словакии, однако до места назначения так и не дошла. Причина – дерзкое хищение груза на территории Европейского Союза,

– сообщили в таможенной службе.

После получения подтверждения о криминальном происхождении товара таможенники составили еще один протокол – на этот раз по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 50% до 100% стоимости товара с его последующей конфискацией.

Как работают схемы нелегального импорта кофе в Украину?

Эксперт Геннадий Капралов в комментарии 24 Каналу рассказал, что в контексте кофейного рынка более корректно говорить о более широком явлении – нарушении таможенного и налогового законодательства. Сейчас бизнес использует несколько наиболее распространенных схем обхода таможенного контроля:

Недекларирование или "черный" импорт. Декларирование кофе под видом других товаров (например, цикория или пищевых добавок). Переупаковка продукции после ввоза под известные торговые марки. "Дробление бизнеса" и продажа продукции через сеть индивидуальных предпринимателей, чтобы уклоняться от уплаты налогов. Занижение таможенной стоимости, когда импортер подает документы с фиктивными ценами, значительно ниже рыночных. фиктивными ценами, значительно ниже рыночных.

Геннадий Капралов Адвокат В результате таких схем государственный бюджет ежегодно теряет миллиарды гривен налоговых поступлений. В то же время, помимо экономических убытков, возникает угроза здоровью населения: на рынок может попадать продукция сомнительного качества или с истекшим сроком годности, которая после обработки и переупаковки реализуется под видом продукции премиум-сегмента. Такие практики значительно подрывают добросовестную конкуренцию на рынке.

В свою очередь эксперт Андрей Шабельников считает, что то, что происходит на рынке кофе, – это не просто отдельные нарушения, а системная проблема, которая реально бьет по легальному бизнесу.

Если посмотреть на ситуацию глазами "белого" бизнеса, становится понятно, насколько разные условия игры. Легальный импортер обязан:

задекларировать объективную таможенную стоимость товара;

уплатить соответствующую ввозную пошлину;

уплатить 20% налога на добавленную стоимость;

пройти фитосанитарный контроль;

обеспечить прослеживаемость происхождения зерна и соблюдать условия хранения.

Все эти правовые обязательства определяют высокую, но честную себестоимость легального кофе.