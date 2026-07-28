Що відомо про вилучення брендового одягу та взяття

В авто виявили понад 30 одиниць брендового одягу та взуття, про що повідомили у Львівській митниці.

Водієм виявився 37-річний житель Буковини. Українець обрав смугу "зелений коридор".

Під час огляду багажного відділення було виявлено 24 одиниці одягу з етикетками від торгових марок GIVENCHY, TOM FORD, NINA RICCI, BALENCIAGA тощо. Також там знаходились 7 пар взуття з маркуванням CELINE, KHAITE, CHANEL.

Під час усного опитування чернівчанин повідомив, що переміщував дві валізи на прохання знайомого, який запевнив, що там знаходяться виключно особисті речі,

– йдеться у повідомленні.

Наразі вже було складено протокол, відповідно до частини 2 статті 471 Митного кодексу України.

На Фейсбук-сторінці 7 прикордонного Карпатського загону повідомили, що товар чоловік перевозив з Італії до Чернівців. Надалі планував надіслати його поштовим відправленням до Києва.

Зокрема, незадекларований товар вилучено та передано на склад митниці.

Нагадаємо, що на початку липня митники у Києві викрили спробу ввезення великої партії кави Lavazza в Україну. Йшлося про 13 тисяч упаковок продукції вартістю 77,7 тисячі євро. Але митники встановили, що вага перевищувала 12,2 тонни.