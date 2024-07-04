Ради членства в ЕС: в Украине предлагают запретить одноразовый пластик
4 июля 2024, 18:33Читати новину українською
Источник:Минприроды
В Украине могут запретить продажу ряда популярных потребительских товаров. Речь идет об обращении одноразовой пластиковой продукции.
Какие товары будут запрещены
Сейчас прорабатывается законопроект, который позволит имплементировать Директиву 2019/904. Согласно ей, объемы пластика в Украине постепенно будут уменьшаться.
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Эти меры связаны со стремлением Украины стать членом Европейского Союза.
Поэтому, в Украине планируют запретить производство, импорт, введение в оборот и продажу следующих товаров:
- гигиенические ватные палочки с пластиковой основой;
- контейнеры из пенополистирола и пластиковые упаковки в виде блистеров или лотков для готовых пищевых продуктов, которые потребляются на месте или на вынос;
- мешалки и соломинки для напитков;
- держатели для воздушных шариков;
- шпажки;
- одноразовые вилки, ножи, ложки, тарелки и другие подобные изделия.
Такое решение должно гарантировать, что крышка попадет на переработку вместе с бутылкой, а не будет выброшена отдельно в помойку или в почву или воду.Справочно! По экспертным оценкам, только 10-15% одноразового пластика ежегодно перерабатывается во всем мире. В 2019 году было выброшено 130 миллионов тонн одноразового пластика. В Австралии на одного человека пришлось 59 килограммов таких отходов, в США – 53 килограмма, в Японии – 37 килограммов, в Канаде – 34 килограмма, в Италии – 23 килограмма.