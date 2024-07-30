Повышение налогов: кто должен платить военный сбор

Украинцев уже вскоре ждет повышение налогов. Следовательно, речь идет именно об увеличении военного сбора.

Удержание налогов с зарплаты

По словам министра финансов Сергея Марченко, сейчас преимущественно только государственный сектор выплачивает "белые" зарплаты с официальным удержанием налогов. Между тем как часть граждан вообще не платит НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, а предпочитает оптимизацию через минимальные зарплаты или через ФЛП.

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Таким образом, по мнению министра финансов, повышение ставки военного сбора с зарплат украинцев с 1,5% до 5%, а также его распространение на юридических лиц (1% от оборота) и на отдельные операции физических лиц (с 5 до 30%) – является справедливой мерой во время войны для финансирования Сил обороны.

Сергей Марченко Министр финансов Украины У нас из официально устроенных 70% – это государственный сектор, где нельзя скрыть свою заработную плату, но от всех работающих в стране доля госсектора не является значительной. Именно поэтому расширение базы налогообложения военным сбором – правильный шаг, чтобы каждый гражданин Украины, который работает, имел возможность сделать свой вклад в поддержку Вооруженных сил.

В случае с военным сбором, по словам Марченко, правительство привязывается к доходам граждан, часть из которых они должны уплатить в виде налогов.

Наша задача – обеспечить справедливость в оплате военного сбора. И это был основной принцип, почему выбрали именно военный сбор, а не другие налоги,

– объяснил министр.